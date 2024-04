Un canale sul Nilo rischia di stravolgere l’equilibrio ecologico del pianeta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Preparando l’ultimo libro — Five easy pieces on water — ho letto parecchi lavori, anche recenti, sul. Le cronache sui conflitti hanno ormai preso il posto di quelle sulle sue sorgenti misteriose, che hanno sollevato per millenni una ossessiva curiosità (Figura 1). Alcuni conflitti sono già in atto, come quello sulla GERD, acronimo di Grand Ethiopian Renaissance Dam, sulAzzurro; in prospettiva, altre dispute possono avere gravi conseguenze, non solo locali. Tra le grandi e piccole opere d’ingegneria fantastica, alcune già narrate su questo blog — da Atlatropa alBen Gurion o allo scolmatore di Nord-Est Milano — alcune ritornano a proporsi in modo ciclico, come le comete o le pandemie. Di questa categoria fa parte non soltanto il Ponte sullo Stretto di Messina, ma anche una opera d’ingegneria ben più importante, ideata ...