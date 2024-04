Un amore mai nato di Valentina Pelliccia nell’antologia Stradario Romano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 aprile 2024), con il suo “Unmai”, ricorda il centro di Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, e i momenti trascorsi con la persona a cui è dedicato il breve racconto. Le opere di questa serie rientrano in un progetto sperimentale ideato per esplorare i limiti e le risorse della scrittura breve, legata a un numero massimo di parole. In questo caso i racconti sono incentrati sulle sensazioni, i ricordi e le emozioni che le strade di Roma suscitano in ogni singolo autore. Attraverso vie lastricate di sampietrini, chiese dai vetri opachi, vicoli stretti, porte antiche e finestre nuove, si costruisce l’immaginario quasi irreale di chi, con mano ferma, tocca i ricordi e le suggestioni della città in cui tutto è possibile: Roma. “Il profumo del glicine in una sera d’aprile trasteverina. Il rombo di una moto ...