Un altro salto con la tuta alare Falso allarme - il pilota sta bene

(Di martedì 30 aprile 2024) Preoccupazione ma alla fine, ieri alle 18.30, per un base jumper nella zona del Lungolago Piave a Lecco, nel tratto fuori dal centro città e verso l’Orsa Maggiore. L’uomo è stato visto precipitare, almeno all’apparenza, e sono quindi scattati tutti i soccorsi previsti in questi casi: vigili del fuoco, 118 e carabinieri, che si sono concentrati nella zona dell’avvistamento per far partire le ricerche. Ma dopo le prime ricognizioni, i timori sono rientrati: è stato lui stesso a chiamare i vigili del fuoco avvisando che era atterrato senza ferirsi, e che stava recuperando la vela. Il base jumping è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da rilievi naturali, edifici o ponti, spesso indossando una. La zona in cui è avvenuta quest’ultima segnalazione, soprattutto il Forcellino è ...