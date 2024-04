Ultim’ora - novità per la panchina | mossa a sorpresa su Pioli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Napoli è al lavoro per trovare l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, ancheè stato accostato agli azzurri ma c’è un’importante. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dato il via a i casting per il ruolo di allenatore in vista della stagione 2024/2025. Troppo poco quanto raccolto da mister Francesco Calzona, che quasi sicuramente non verrà riconfermato al termine del campionato. Le performance ampiamente sotto le aspettative degli ex campioni d’Italia hanno convinto il patron azzurro ad attuare una rivoluzione totale, che partirà proprio dalla scelta del nuovo tecnico. Il profilo caldo è quello di Antonio Conte, vero sogno della dirigenza partenopea, che si avvicina sempre più, ma non è l’unico candidato: Domenico Tedesco, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Stefano...