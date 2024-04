Ultim’ora da Castel Volturno - scarico in palestra per due big | le ultime su Zielinski

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Riprendono gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center per il Napoli, a due giorni al pareggio con la Roma. Leda. Crolla ogni scenario di chiusura in bellezza in casa Napoli, dove il pareggio all’ultimo minuto maturato contro la Roma ha tagliato ancora di più in due le gambe degli azzurri. Ennesimo stop, errori tecnici e presunti litigi interni allo spogliatoio hanno infatti frenato ulteriormente la corsa partenopea verso un posto in Europa, con lo spettro dell’ottavo posto che oramai incombe pesante. Lunedì 6 maggio, il Napoli sarà quindi chiamato a rifarsi in trasferta contro l’Udinese, dove quasi 365 giorni fa gli azzurri si laurearono Campioni d’Italia. Un’eternità se si pensa all’attuale situazione partenopea, con i calciatori rientrati quest’oggi in campo proprio per prepararsi all’incontro. Le ...