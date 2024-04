Ulteriore potenziamento del Comando Vigili | le date del concorso per 15 nuovi agenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso per ildel Corpo di Polizia municipale, avviato dall’Amministrazione Mirra già nella precedente consiliatura, compie unimportante passo in avanti con la previsione di 15 nuove unità da inserire in organico al fine di rispondere sempre meglio ai bisogni della città e alle esigenze di sicurezza e controllo del territorio; con le 15 assunzioni, in aggiunta aglie agli ufficiali inseriti in organico nel 2023, si avrà infatti la possibilità di avere più pattuglie in strada, aumentare la presenza sul territorio e innalzare, di conseguenza, la qualità dei servizi di controllo e monitoraggio. Anche in occasione di questo, i candidati sosterranno prove di efficienza fisica ai fini del reclutamento nel corpo di polizia municipale. E’ la novità ...