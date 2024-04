Ue - Atlantic Council | Draghi guidi Consigli - fra pochi leader pronti a riforme

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 aprile 2024) "Il rapportoproporrà interconnessioni tra sistemi produttivi nazionali" "Mariodovrebbe essere il prossimo presidente delo europeo". Non al vertice della Commissione al posto della 'spitzenkandidatin' Ursula von der Leyen, come da rumor delle scorse settimane, ma come successore di Charles Michel alla testa dei capi di governo dell'Unione. E' quanto si legge