Udine - dimesso due volte dal pronto soccorso | muore due giorni dopo

(Di martedì 30 aprile 2024) Tragedia a, dove un uomo di 65 anni è morto a causa di una embolia polmonare dueessere statodal. La vittima è di Povoletto. L’uomo si era recato inper duenell’arco di 48 ore lamentando problemi respiratori, ma in entrambi i casi era stato rimandato a casa. Oggi, 30 aprile, è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura diche sta indagando sul caso per omicidio colposo dietro querela presentata dalla moglie e dalla figlia dell’uomo. L’esame, eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli, ha accertato che la morte del 65enne è stata causata da embolia polmonare.essere statoper ben due ...

