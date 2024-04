Tutto il genio calcistico di Balotelli nell’allenamento spalle alla porta | chi lo sfida impazzisce

2024-02-25 13:42:56 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport : “Lukaku sereno, i rigori si sbagliano” Sul momento di Lukaku, reduce dal penalty sbagliato contro il Feyenoord ma che non ha influito sul risultato grazie alla super prestazione di Svilar: “Lukaku era il primo che ... Continua a leggere>>

Lucio Dalla, dopo la morte spunta dal nulla l’amante: era giovanissima e pagava tutto lui - A dodici anni dalla sua scomparsa, si è scoperto qual è stato il più grande amore del cantautore bolognese. Un vero e proprio genio musicale, un artista con ben pochi paragoni non solo in Italia ma in ...

Continua a leggere>>

Ci ha lasciato Renzo Druetto. Il cordoglio di tutto il mondo del turismo - Era un uomo di eccezionale umanità e inventiva”. Esattamente: un uomo che sfiorava il genio. Le sue idee, non si sa per quale motivo, anticipavano i movimenti di tutto il settore. E’ come se lui ...

Continua a leggere>>

Sulle mura urbane il concerto diretto da Riccardo Muti per le celebrazioni pucciniane - Appuntamento il prossimo 28 giugno in diretta mondovisione: l'annuncio del sottosegretario alla cultura Mazzi e del sindaco Pardini ...

Continua a leggere>>