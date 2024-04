Turiste rapinate a Termini, ladro inseguito e bloccato - "Aiuto, ci hanno derubate". Erano da poco passate le 7 di ieri mattina, quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, appartenente al I Gruppo Centro Storico, ha notato due donne nella ...

Continua a leggere>>

turista borseggiato sul bus Anm 161, fa la foto al ladro lo fa arrestare - Chi dice che fotografare, riprendere in video o meglio ancora, posizionare tag Gps negli oggetti non serva a recuperarli in caso di furto sbaglia di grosso. Lo dimostra un fatto avvenuto a Napoli, ...

Continua a leggere>>

Escalation di furti a Roma: presi di mira negozi, turisti in metro e al ristorante - I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno svolto un servizio di contrasto ai furti ai danni di turisti e romani ...

Continua a leggere>>