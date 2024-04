(Di martedì 30 aprile 2024) Il giudice di NewJuan Merchan haDonaldper violato ripetutamente il 'gag order' che gli vieta di faresu testimoni, giurati, procuratori e staff del tribunale. Nel corso delche vede il presidente accusato per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, Merchan ha imposto una multa di 1.000 dollari per ognuna delle nove violazioni accertate, quindi per un totale di 9.000 dollari.

Nuova batosta giudiziaria per Donald Trump , all'indomani della conferma del processo per il caso della pornostar Stormy Daniels. Il giudice di New York Arthur Engoron lo ha condannato a pagare 355 milioni di guadagni illeciti nel processo civile per aver gonfiato gli asset della holding di ...

trump multato a New York per i commenti sul processo - NEW YORK, 30 APR - Il giudice di New York Juan Merchan ha multato Donald trump per violato ripetutamente il 'gag order' che gli vieta di fare commenti su testimoni, giurati, procuratori e staff del ...

Usa, accusa contesta a trump nuovo oltraggio alla corte - Juan Merchan, il giudice del caso pornostar, ha annunciato alle parti che mercoledì prossimo terrà un'udienza per esaminare la richiesta dell'accusa di contestare a Donald trump l'oltraggio alla corte ...

La parabola di Michael Cohen, da consigliere di trump a suo grande accusatore - L'avvocato newyorchese classe 1966, figlio di un sopravvissuto alla Shoah, per anni è stato un grande ammiratore di trump e suo difensore pubblico. Non solo, per conto del tycoon cercava accordi con l ...

