(Di martedì 30 aprile 2024) Egregio professor Barbero, nel videomessaggio da lei postato per il 25rivolge una domanda a chi non lo vuole celebrare. Lei ricorda essere il 25la festa insieme della

Tanti possessori di svariati modelli di Samsung Galaxy stanno sperimentando dei problemi agli schermi OLED dei loro telefono. Delle linee verdi e rosa sono comparse sui pannelli (di una tipologia molto evidente, come quella mostrata nell’immagine di apertura articolo). Le anomalie principali si ... Continua a leggere>>

Primo Maggio in Ciociaria, lavoratori in corteo nella “città fabbrica”: «Momento di confronto tra le parti sociali» - “Un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Il Primo maggio, festa dei lavoratori, si torna nella terra delle cartiere, nella città fabbrica di Isola del Liri, che, ...

Continua a leggere>>

Oroscopo Sagittario di oggi 30 aprile - Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 30 aprile: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...

Continua a leggere>>

troppi tendono a piegare il 25 aprile a obiettivi politici del tutto diversi - Lettera allo storico Alessandro Barbero, riguardo al suo videomessaggio incompleto pubblicato in occasione della Festa della Liberazione: alla fine, volendo dimostrare troppo, si è finito per non ...

Continua a leggere>>