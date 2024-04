Trofeo Angiolini ai baby talenti del Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Neanche i nuvoloni, la temperatura non certo primaverile e una spruzzata di pioggia hanno rovinato la festa sul campo di via Ussi a Milano dove lo scorso weekend si è svolta la ventunesima edizione del Torneo Internazionale “Pietro“, in memoria dell’ex presidente della scuola calcio d’elitè meneghina. In campo si sono esibite otto squadre (categoria “Esordienti 2011“), con tante nobili realtà del calcio lombardo presenti, cui si sono aggiunte un paio di formazioni tedesche e una svizzera, con oltre cento ragazzini in rappresentanza di ben dodici nazioni. Il calcio più sano, genuino, divertente. Dove tutti si sono divertiti, al di là del risultato finale che ha premiato le “rondinelle“, brave ad imporsi largamente (6-0) in finale sul Renate. Sul campo e anche fuori i giovanissimi calciatori hanno avuto modo di integrarsi e fare ...