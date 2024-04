Trevisani senza mezzi termini | Milan abbandonato dai migliori

Sky, Marchetti: "Pioli outsider, ha vinto coi giovani e ha aperto un ciclo" - Il giornalista Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: “Conte, Pioli, Gasperini e Italiano sono valutati con grande attenzione, considerate le rispettive prospettive e qualità. Conte è s ...

Continua a leggere>>

Inter, trevisani SICURISSIMO: «I neroazzurri partono con tre giri di vantaggio su tutte, ecco i motivi» - Riccardo trevisani ha parlato dell’Inter in vista della prossima stagione. Ecco la sua previsione e il motivo Riccardo trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell’Inter e delle sue avversarie.

Continua a leggere>>

Impallomeni a Tmw Radio: “Thiago Motta più di un’ipotesi per il milan. A quel punto vedremo se Giuntoli avrà un piano b” - Stefano Impallomeni ha parlato a tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: milan, Lopetegui ora sembra bruciato per via del no dei tifosi. Quale l'alternativa

Continua a leggere>>