Trent’anni fa l’impresa di S Siro Rispolverate le maglie di allora

(Di martedì 30 aprile 2024) La data del derby tra Reggiana e Modena, in programma domani al ‘Città del Tricolore’ rievoca una giornata indelebile nella memoria dei tifosi granata: il 1° maggio 2024, infatti, ricorre il trentesimo anniversario della mitica vittoria salvezza di ‘San’ sul Milan campione d’Italia; una partita decisa dalla rete di Massimiliano Esposito e dall’incredibile parata di Claudio Taffarel su Daniele Massaro. Per celebrare questa ricorrenza, il club granata ha scelto di scendere in campo con una divisa rievocativa di quella difa. Per l’occasione Max Esposito oggi sarà presente al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard portando con sé la maglia originale indossata a Sane sarà a disposizione per foto e autografi, a partire dalle 15, dove saranno messe in vendita le-replica di Massimiliano Esposito ...