Trecento bambini al parco a lezione dalla Polizia locale

(Di martedì 30 aprile 2024) Niente lezioni in classe per 300 bimbi saronnesi. Ieri lasciati zaini e cartelle a scuola gli alunni di quinta elementare di 6 plessi cittadini hanno partecipato alSalvo D’Acquisto alla giornata di educazione stradale organizzata dal comando di. Questa prima iniziativa è stata dedicata alle classi dell’Ignoto Militi, San Giovanni Bosco, Vittorio da Feltre, Rodari, Collegio Castelli e Sant’Agnese che sono arrivate nell’area verde scortate dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri, veri e propri tutor delle scolaresche. Ad attenderli all’ingresso delil vigile Ciro che ha presentato ai bimbi, in modo simpatico e divertente le regole del codice della strada a partire dal significato di tutti i cartelli stradali. Quindi tante attività nel...