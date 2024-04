Travolta da un’auto - mi sono ritrovata senza naso Edelfa Chiara Masciotta racconta l’incidente

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel 2005vinse Miss Italia con la sua bellezza pulita e semplice; oggi, a distanza di quasi vent’anni, la showgirl si è aperta con il Corriere della Sera parlando a ruota libera di tantissimi argomenti, a partire proprio dalla vittoria nella kermesse di bellezza, ricordata come “una bellissima esperienza” che le ha “permesso di viaggiare intorno a tutto il mondo, di conoscere un sacco di realtà”, fino alla scelta di distaccarsi dal mondo dello spettacolo per seguire il primogenito Andrea, avuto dal regista Roberto Cenci, che ha 3 anni si è ammalato di diabete di tipo 1. Oggi, grazie alla ricerca, la tecnologia dà un grande aiuto nella gestione della patologia. Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%. Non ho mai avuto un ripensamento e ne...