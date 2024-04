Trapani - aeronautica militare a lavor - salvato un marittimo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Un’operazione di soccorso in mare è stata condotta dall’al largo di. Un elicottero HH-139B dell’82º Centro SAR, stazionato presso l’aeroportodi Birgi, è stato impiegato nell’azione. Il suo compito è stato quello di recuperare e assistere un giovanegreco di 24 anni, trasportandolo tempestivamente in ospedale. L’intervento La situazione riguarda un’operazione su una petroliera con bandiera liberiana, che navigava a circa quaranta miglia a nord della costa trapanese, coinvolgendo undi 24 anni di cittadinanza greca che richiedeva un trasferimento immediato in ospedale. L’operazione Il gruppo operativo, costituito da piloti, personale di bordo e un soccorritore aereo specializzato, è ...