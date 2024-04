Traffico Roma del 30-04-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino la via Anagnina e poi in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo A24 si sta in coda anche sulla tangenziale est tra Corso di Francia Nomentana verso San Giovanni lunghe Code in uscita dasulla via Flaminia dalla Cassia raccordo anulare in occasione del concerto del Primo Maggio quest’anno al Circo Massimo chiuso da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro da stasera altre modifiche interesseranno diverse vie adiacenti l’area del Circo Massimo con chiusure dalle anche di Piazzale Ugo La Malfa e via della Greca domattina verrà chiusa via del Circo Massimo e Lungotevere Aventino previste ...