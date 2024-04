Tra due mondi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 aprile 2024) Tra due: trama, cast e streaming delStasera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tra due(Ouistreham),del 2021 diretto da Emmanuel Carrère. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Liberamente tratto dal libro-inchiesta di Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham, è interpretato da Juliette Binoche e un cast corale di attori non professionisti e si tratta del ritorno al cinema di Carrère a 16 anni da L’amore sospetto (2005). Marianne Winckler è una nota scrittrice che decide di iniziare a lavorare a un romanzo, che tratti il lavoro precario nella società francese. Per documentarsi sull’argomento, la donna decide di vivere lei stessa questa realtà e inizia a lavorare come “infiltrata” per alcuni mesi, come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la ...