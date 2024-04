Tour a Padova nel mercato coperto più antico d’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) «L’unico neo diè che si trova sulla strada per Venezia». Queste parole le ha usate una volta Raffaella Guidi Federzoni, giramondo del vino italiano e autrice del libro “Non sono ammesse scorciatoie”, ma non erano che l’incipit di un post in cui raccontava la scoperta di unache non immaginava, fatta di giovani, di un centro vivace e di cose molto buone da mangiare. Eppure quel neo è forse una benedizione. Una fortuita caratteristica che ha contribuito fin qui a salvare una città bellissima, ricca di arte e di storia, dal turismo di massa che invece sfocia nella Serenissima. L’anima universitaria e godereccia, ma soprattutto cittadina, dell’Urbs Picta sembra così ancora preservata, nonostante il recente inserimento nel patrimonio dell’umanità Unesco del suo ciclo di affreschi del quattordicesimo secolo, tra cui la Cappella degli Scrovegni ...