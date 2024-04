Torture al Beccaria - acquisite cartelle cliniche giovani detenuti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 aprile 2024) La Procura di Milano ha acquisito la documentazione medica dalla fine del 2021 deial, il carcere minorile al centro dell'indagine in cui si ipotizzanoe pestaggi da parte di agenti di polizia penitenziaria. I pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, con l'aggiunto Letizia Mannella, hanno delegato gli investigatori a raccogliere lenegli archivi dell'istituto per accertare se ci siano ulteriori vittime e se ci siano stati referti medici con prognosi ammorbidite o addirittura a "zero giorni". Da lunedì inizieranno le audizioni dei ragazzi che sarebbero vittime di nuovi casi.