Torna ‘MTV Cribs Italia’ | tra i primi nomi Fisichella - Salemi e Shade

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 aprile 2024) I volti noti di casa nostrano ad aprire le porte delle loro case per la quarta stagione di MTVItalia. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 26 maggio in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e dal 27 maggio il programma sarà disponibile anche su Paramount+. Un successo, quello di MTV, che conferma quanto la casa sia specchio della personalità di chi la abita tra ricordi, desideri e ambizioni. Dopo le prime tre stagioni, lo show è pronto are nelle case delle celebrità più chiacchierate d’Italia proprio per far scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità, non solo dentro le mura di casa. Key Art da Ufficio Stampa Tra iprotagonisti confermati di questa stagione, dal mondo dello sport Giancarlo ...