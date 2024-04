Top Gun 3 | Jennifer Connelly conferma la sua presenza nel sequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 aprile 2024)la suain Top Gun 3. A Enterteinment Tonight , durante la première del suo nuovo film, Dark Matter, ha svelato di non vedere l’ora di tornare a girare interpretando Penny, interesse amoroso di Maverick. L’attrice ha esclamato “Ci sarò. Sono pronta. Ci siamo divertiti molto a girarlo. È stato divertente”. L’attrice ha sottolineato però che la sceneggiatura non è ancora pronta, inoltre sappiamo che le riprese inizieranno quando Tom Cruise sarà disponibile. Suldel film ha affermato: “Non ho visto nulla”, ha detto. “Ho fatto una chiacchierata casuale con il mio amico Joe Kosinski, che lo ha diretto e con cui ho lavorato due volte. Sono il suo più grande fan. Penso che sia un grande. Gli ho parlato della possibilità di farlo, ma non so nulla di ...