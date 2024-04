Tiziano Ferro replica stizzito alle parole di Mara Maionchi a Belve | Che tristezza

Nell'ultima puntata di Belve, in onda su Rai2 martedì 30 aprile 2024, Mara Maionchi ha parlato senza filtri degli artisti che non hanno capito l'importanza di averla incontrata ed etichettando Tiziano Ferro come irriconoscente. Nel dettaglio, alla domanda di Francesca Fagnani "Chi non ha capito ...

Continua a leggere>>