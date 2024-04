Titanic - venduto all’asta orologio di una vittima | è record

L’ orologio appartenuto all’uomo più ricco imbarcatosi sul Titanic è stato Venduto all’asta per una cifra spropositata rispetto al valore Anche a distanza di 112 anni il Titanic continua a riservare scoperte e misteri. La storica e magnifica nave, affondata nel 1912 per aver sfiorato un iceberg, è ... Continua a leggere>>

Quasi 900mila euro per il primo anello da campione Nba vinto da Kobe Bryant. E’ la cifra record battuta all’incanto dalla casa d’aste Goldin per un cimelio appartenuto al grande campione americano cresciuto in Italia, scomparso quattro anni fa in un tragico incidente con un elicottero, incidente ...

Continua a leggere>>