Tim - il tribunale le restituisce 249 milioni

(Di martedì 30 aprile 2024) Vivendi, che all’assemblea si è astenuta dalle votazioni, non rinuncia a Tim e riafferma il suo interesse per il gruppo italiano. Il passo indietro rispetto alle decisioni sulla governance aveva fatto sospettare un disimpegno e invece Arnaud De Puyfontaine, il ceo del gruppo francese sottolinea "continueremo a supportare attivamente Telecom per incrementarne il valore" che in Borsa scambia 9,8 euro (-0,4%). Intanto Tim incassa un altro successo dalle sue battaglie legali. Ildi Milano lei 249di euro che aveva preventivamente sequestrato a fine febbraio nell’ambito dell’indagine su una maxi truffa attraverso i servizi di telefonia, per i cosiddetti "servizi vas". Tim aveva impugnato il procedimento e ora ilha annullato il decreto di sequestro preventivo e depositerà la ...