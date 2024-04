Ticket Venezia - più di 16mila paganti al giorno | oltre mezzo milione di incasso nella prima settimana

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Sono più diin media ipagati ogniper l’ingresso adall’avvio, lo scorso 25 aprile, della sperimentazione del contributo d’accesso alla città storica. E a 5 euro l’uno, l’medio giornaliero si aggira intorno agli 80mila euro, cifre che faranno chiudere domani lacon un’entrata superiore aldi euro per il Comune di. Oggi è stata la sesta giornata ed è stata lain leggero calo per i pagamenti del contributo di accesso: si sono registrati 16.093, leggermente meno del dato di ieri e rispetto al weekend scorso. Lo rende noto il Comune di ...

Vediamo di seguito come funziona e chi non paga il ticket di 5 euro imposto a Venezia per colpire il turismo "mordi e fuggi".

"A Venezia non ci sto più, vivo a Milano. Tra l'altro, dopo le uscite di chi dovrebbe amministrare Venezia , la nausea mi sta crescendo a vista d'occhio". Esordisce così Massimo Cacciari , ospite di In altre parole (La7), nel suo durissimo j'accuse contro il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha ...

AGI - Stabili i visitatori giornalieri paganti e confermato il calo rispetto al weekend scorso Nella quinta giornata del contributo di accesso a Venezia . Per la giornata di oggi si sono registrati 17.130 paganti, in linea con il dato di ieri ed in calo rispetto allo weekend scorso. Tra gli esenti, ...

venezia, lauree in piazza: i genitori devono pagare il ticket per applaudire i figli - Immediatamente è scoppiata la polemica. L'assessore Michele Zuin: «Sono visitatori come gli altri» Alla laurea del figlio dopo aver versato i cinque euro e con in tasca il Qr code del contributo d'acc ...

Messner: «ticket d'ingresso a Cortina come venezia Non basta, l'accesso va regolamentato su tutti i passi Dolomitici» - Il grande alpinista: «La forza di Cortina sono le montagne che la circondano, per proteggerla basta dirottare il grande traffico verso le vie d'accesso meno affollate. Il ticket In America l'entrata ...

OVERTOURISM. PERLEDO COME venezia, UN ticket CONTRO LO SPOPOLAMENTO - PERLEDO – Dopo l'avvio della sperimentazione a venezia anche l'Amministrazione comunale di Perledo guarda con interesse all'introduzione di un ticket di ingresso nel tentativo di limitare il sempre ...

