Testa Snami - ' -20% prescrizioni taglio alla salute dei cittadini'

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Il decreto per tagliare ledel 20% è undeiitaliani ed il nostro sindacato non ci sta". Così Angelo, presidente nazionale Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (), in una nota, interviene in merito a