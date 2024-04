Terzic | Il Psg ha l’obbligo di vincere la Champions da quasi 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 aprile 2024) Il tecnico del Borussia Dortmund Edinpresenta in conferenza stampa l’andata della semifinale diLeague contro il Psg fresco campione di Francia. Fischio d’inizio domani alle 21 al Westfalenstadion. Di seguito alcuni estratti della conferenza.: «Abbiamo meno esperienza ma abbiamo più fame» «Nel calcio tutto è possibile, ci attendono due partite e 180 minuti dove dobbiamo lavorare duramente per raggiungere il nostro sogno. Abbiamo meno esperienza ma abbiamo più fame». «Sarà una notte speciale per noi. L’obiettivo chiaro è quello di guadagnare un piccolo vantaggio domani. Non mi interessa chi è favorito, noi siamo pronti». Dortmund e Psg si sono già affrontate nella fase a gironi (2-0 Psg all’andata in Francia e 1-1 al ritorno): «Quella sconfitta in casa loro ci ha lasciato l’amaro in bocca, avevamo creato troppe ...