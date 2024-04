Terrore a Londra - folle aggressione con una katana | ci sono feriti VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Un giorno di ordinaria follia questa mattina al nord-est di, precisamente alla metropolitana di Hainault, dove unha aggredito indiscriminatamente delle persone armato di una. L’alla metropolitana diCome raccontato dalla Bbc ilaggressore sarebbe un uomo di 36 anni, arrestato dagli agenti del Metropolitan Police Service. Esattamente come accadde nelladi un uomo in un centro commerciale di Sidney armato di coltello, che provocò la morte di alcune persone e il ferimento di un bambino di 9 mesi, anche in questo caso la polizia ha escluso un movente terroristico e ha invitato a non fare speculazioni sull’episodio. Sarebbe il raptus di un uomo ...