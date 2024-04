Tensione sulle Borse alla vigilia della Fed Ad aprile si interrompe il rally dei mercati | Milano -1,4% WS -1,5%

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo la corsa del primo trimestre, i listini europei rallentano a causa delle incertezzeprossime mosse delle banche centrali e di un avviostagione delle trimestrali che, per il momento, lascia tiepidi gli investitori

Il Ftse Mib si prepara a essere regina d'Europa nel primo trimestre 2024. A Piazza Affari svettano Saipem e Tim. In rialzo i prezzi del petrolio e del gas

In calo Wall Street dopo l'aumento dei prezzi delle case e del costo del lavoro che fanno presagire una Fed ancora più cauta. Stabile l'inflazione Ue con il Pil oltre le attese. Euro sotto 1,07 dollari, debole il petrolio

Borsa: ad aprile primo stop dopo corsa trimestre, Milano -1,4% nel mese - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Dopo la corsa del primo trimestre del 2024, i listini europei rallentano ad aprile, a causa delle incertezze sulle prossime mosse delle banche centrali e d ...

Borsa: vigilia Fed di tensione, a Milano (-1,6%) Stellantis sbanda dopo i conti -3- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Nella seduta di oggi l'Ibex di Madrid (-2,22%) e' maglia nera del Vecchio Continente, affossato dalle banche. Sono in profondo rosso anche il Cac di Parigi ...

