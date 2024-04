Tennis | Novak Djokovic prenota Roma e incensa Sinner

(Di martedì 30 aprile 2024) Giocare bene gli Internazionali BNL d’Italia 2024 per presentarsi tirato a lucido nel grande appuntamento di Parigi che manderà in scena l’importantissimo Roland Garros, appuntamento apicale della terra rossa. Questo il grande progetto di, numero uno delinternazionale, che dovrà difendersi dall’assalto di Jannik, sempre più minaccioso alle sue spalle. Le parole di: “e Alcaraz? Stanno crescendo tantissimo”– Crediti Foto: Roland Garros Facebook“Avoglio esserci, anche se giocherò il torneo in funzione di Parigi. Sarà una tappa importante nel percorso che dovrà portarmi ad affrontare nel miglior modo possibile il ‘blocco’ di appuntamenti che ...

novak Djokovic, può slittare il suo approdo a Roma: ecco la motivazione - Potrebbe cambiare il programma in vista di Roma per novak Djokovic. Secondo quanto riportato dai media serbi, il numero uno al mondo si è recato a Belgrado insieme a suo fratello e lo zio per stare ...

Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2024 a Roma: programma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP - Gli Internazionali d'Italia di tennis si giocano a Roma dall'8 al 19 maggio: scopri il programma dei match del tabellone maschile e tutte le partite di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 della ...

Tennis, l’annuncio è una pugnalata in petto: “Il mio corpo non è pronto” | A rischio tutta la sua carriera - Gli appassionati di tutto il mondo trattengono il fiato per uno dei campioni più amati: le sue parole preoccupano il Circuito.

