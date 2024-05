Tennis - la magia degli Internazionali arriva a Piazza del Popolo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - LaBNL d'Italiadel. Questa mattina è stato inaugurato il campo in terra rossa montato al centro di Roma dove, fino al 4 maggio, si terranno le prequalificazioni con due gare al giorno, una maschile e una femminile. L'ingresso è gratuito. In una cornice unica, altro appuntamento molto atteso è il Torneo Internazionale Under 16, che metterà in mostra molti talenti del futuro: la finale è in programma sul campo 'Nicola Pietrangelì al Foro Italico. I veri protagonisti indelsaranno però centinaia di bambine e bambini grazie alle numerose attività promosse dall'Istituto Superiore di Formazione 'Roberto Lombardì e coordinate da Michelangelo Dell'Edera. Fino al 19 maggio, sono state ...