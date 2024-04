Tekken 8 - nel corso dell’estate Lidia Sobieska arriverà come secondo DLC

(Di martedì 30 aprile 2024) Il supporto post-lancio di8 continua con l’introduzione di nuovi personaggi nel roster. Il prossimo, appena annunciato, è, la seconda delle quattro aggiunte previste per la Stagione 1.ricorda Comic Book, a inizio mese Bandai Namco aveva rilasciato il primo dei lottatori DLC del suo picchiaduro, il veterano della serie Eddy Gordo.non ha lo stesso passato di Gordo in termini di presenza nei videogiochi della saga, ma è comunque un volto già noto per i fan. La storia dellavuole che sia il Primo Ministro della Polonia. Il suo debutto risale a7, nel Pass DLC della Stagione 4. In questo caso la vedremo dunque arrivare molto prima nel perstagionale di...

