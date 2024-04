Tashkent conferma la sua centralità con il suo forum internazionale per gli investimenti giunto alla terza edizione

(Di martedì 30 aprile 2024) Sotto la guida del Presidente Shavkat Mirziyoyev, sono stati compiuti sforzi per garantire il successo del. Le misure organizzative guidate dal Ministero degli, dell'Industria e del Commercio (MIIT), in collaborazione con altri ministeri, mirano a mostrare il potenziale economico

Aree protette e azioni di conservazione della natura contrastano la perdita di biodiversità, ma servono più investimenti - Secondo una nuova ricerca pubblicata su Science, il 66 per cento delle azioni di conservazione della natura ha avuto un effetto positivo sulla biodiversità. Il WWF, nel The Living Planet Report 2022, ...

Continua a leggere>>

G7 Ambiente Torino: c'è accordo per stop carbone tra il 2030 e il 2035 - Si guarda al documento finale da siglare alla Reggia di Venaria. Il ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare Andrew Bowie: "Abbiamo un'intesa storica per dire addio al carbone, non ci eravamo ...

Continua a leggere>>

“Riaprire” la Rottamazione quater. L’appello dal Cnpr forum - Cuchel (commercialisti): “Siamo ancora in attesa di 50 decreti”. Merola (Pd): “Rivedere il welfare dei professionisti” ...

Continua a leggere>>