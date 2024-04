Tajani protesta con Mosca per la nazionalizzazione dell’Ariston Thermo Group Ma il Cremlino risponde che è una risposta alle azioni ostili dell’occidente alla confisca dei beni russi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 aprile 2024) Passano i giorni ma non accennano a diminuire le proteste italiane per la decisione dellaa di Vladimir Putin di nazionalizzare, seppur temporaneamente, la Ariston. Una decisione definita “inaccettabile” dal ministro degli Esteri, Antonio, secondo il quale “dobbiamo far capirea che danneggiare il lavoro italiano nel loro Paese è un danno a loro stessi, un danno che riduce ancora di più la loro credibilità nel mondo”.conper laProprio per questo lunedì è stato convocato Alexei Paramonov, ambasciatore russo in Italia,Farnesina. Un faccia a faccia in cui l’Italia ha spiegato che quanto deciso dal...