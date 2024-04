(Di martedì 30 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Solo Salvini non si è candidato. Per me èfarlo, perchè è il primo appuntamento elettorale senza il nostro leader e poi sono il politico che ha piunel Parlamento Europeo e credo di poter dare un contributo mettendola sul tavolo”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, intervenuto a Cartabianca su Rete4. “Servono riforme come l'elezione diretta del presidente della Commissione Europea e una riforma che porti poi ad avere una difesa europea. Io voglio far parlare delle cose concrete, compresa la salute. Se eletto non andro perchè sceglierò l'Italia? Essendo Ministro degli Esteri la mia presenza sarà comunque costante”. Sulla candidatura con la Lega del Generale Roberto Vannacci; “Se avessi condiviso le sue idee gli avrei chiesto di ...

Lo scorso inverno, la SSC Napoli era alla ricerca di un nuovo difensore. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Radu Dragusin il profilo ideale per rinforzare la squadra ma, quest’ultimo, ha poi deciso di provare una grande esperienza in Premier League, al Tottenham. A ... Continua a leggere>>

Come gli appassionati di gaming ben sanno, la scelta del monitor giusto non è una mera decisione tecnica, bensì può fare la differenza per un’esperienza di gioco nettamente superiore. Un monitor con le giuste caratteristiche tecniche può infatti trasformare la sessione di gioco da semplice ... Continua a leggere>>

Ds Fiorenzuola a TC: "giusto che Tabbiani ci abbia provato col Catania" - Io reputo che sia stato giusto che lui, in quel momento, avendo avuto l’opportunità di una piazza come Catania, l’abbia colta. Ma anche se non è andata come sperava credo gli sia servita molto come ...

Continua a leggere>>

Tajani “giusto candidarsi a Europee, metto a servizio la mia esperienza” - ROMA (ITALPRESS) – “Solo Salvini non si è candidato. Per me è giusto farlo, perchè è il primo appuntamento elettorale senza il nostro ...

Continua a leggere>>

3 nuove funzioni IA di iOS 18 che potrebbero svoltare l'esperienza di Safari - iOS 18 potrebbe integrare tre funzionalità di intelligenza artificiale non di poco conto per quel che riguarda il browser Safari.

Continua a leggere>>