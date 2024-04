Sventato furto di un cellulare a due turiste | Una denuncia

(Di martedì 30 aprile 2024) Erano da poco passate le 7.00 di ieri mattina (29 aprile), quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenente al I Gruppo Centro Storico, impegnata nel quotidiano presidio dell’area circostante la stazione Termini, ha notato due donne che, urlando, erano intente ad inseguire un uomo in via Giolitti. Gli agenti si sono immediatamente attivati, anticipando la possibile direzione del fuggitivo. Questa intuizione ha permesso agli operanti di bloccare il soggetto, di nazionalità algerina di 36 anni, al termine di un inseguimento. L’uomo aveva tentato la fuga, dopo avere sottratto il telefonoad una delle due donne,di nazionalità spagnola. Al termine degli accertamenti di rito, il 36enne è statoto pere resistenza a pubblico ufficiale ed il telefonino è stato recuperato ...

Un episodio di grande civismo e collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine si è verificato ieri a Chiusa, in provincia di Bolzano . Un alunno di una scolaresca elementare in gita nel Comune, durante una sosta nei pressi della stazione ferroviaria, ha assistito al Furto di una ...

Bologna , 28 aprile 2024 – Stava cercando di forzare l'inferriata della finestra che è sul lato della storica trattoria Belfiore di via Marsala, ma è stato visto da un passante che ha avvisato le forze dell'ordine. È accaduto sabato notte intorno alle 2.30 poco dopo la chiusura del locale. Un uomo ...

Siniscola. Carabiniere libero dal servizio sventa furto in abitazione: 29enne in manette - SINISCOLA – Un giovane di 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Siniscola mentre era intento a svaligiare un appartamento in pieno giorno. L'arresto è ...

