Sulle tracce del Genio Leonardo a Castiglion Fiorentino

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Sabato 4 maggio 2024 anella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, alle ore 17,00, si terrà una conferenza di Santino Gallorini dal titolo: . Interverrà Massimiliano Lachi, Assessore alla Cultura del Comuneda Vinci è uno dei più famosi personaggi di ogni tempo e in Italia molti paesi si contendono, tramite interpretazioni più o meno valide, il ponte o i calanchi disegnati daldi Vinci dietro la Gioconda.invece non ha bisogno di ricorrere a sofisticate, talvolta fantasiose, argomentazioni. Infatti, il centro della Valdichiana aretina può vantare la sua raffigurazione in alcune mappe die uno studio idraulico deldi Vinci dedicato al suo territorio. Tra la ...

