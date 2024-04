Su America Conservative elogio alla rivoluzione soft incarnata da Meloni | In Europa è la leader fondamentale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 aprile 2024) E’ unaquella che Giorgiasta attuando in Italia e incomedel gruppo Ecr. A fare questa sintesi è la rivista “” in una lunga analisi in cui sottolinea come gli altrieuropei stiano perdendo carisma e autorevolezza. “Emmanuel Macron ha perso la maggioranza legislativa ed è preoccupato per l’ascesa di Marine Le Pen. Olaf Scholz, cancelliere tedesco e parente sconosciuto al pubblico internazionale, ha indici di approvazione subacquea. Idi tutta l’UE si chiedono come arginare la crescente ascesa del populismo nazionale.– si legge nell’articolo – ha colto questo momento diventando il...