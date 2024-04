Straziato dalla gru La morte di Mohamed la rabbia dei sindacati | Cantieri fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Una settimana fa, aveva fatto arrivare moglie e quattro figli a Milano dall’Egitto. Finalmente aveva un lavoro stabile, dal 21 febbraio era entrato in quel cantiere a Monza che sembrava potergli dare un po’ di stabilità. Ci ha trovato una fine tragica. È morto l’operaio egiziano infortunatosi sul lavoro il 24 aprile scorso. Troppo grave il trauma cranico che aveva riportato. Dopo cinque giorni di agonia, sabato scorso ne è stato dichiarato il decesso. L’uomo,Abdeltawwab Kamel Mabdrouk, 42 anni, stava lavorando nel cantiere edile di un palazzo in costruzione di via Giacosa – nell’area limitrofa all’cotonificio Cederna – quando era stato colpito da un pezzo di metallo caduto da una gru. Era il primo pomeriggio, poco prima delle 15: il lavoratore, residente a Milano, era stato soccorso dall’automedica eCroce Verde Lissonese. A ...