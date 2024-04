Strage di Brandizzo - 8 mesi dopo rischi e precarietà sono gli stessi La Cgil | Ferrovie e Rfi non hanno aumentato le tutele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Se c’è una cosa che la tragedia diavrebbe dovuto insegnare, è come evitare che l’attuale modello organizzativo non all’altezza e tutto concentrato su sfruttamento e profitti continuasse a restare radicato nel sistema a scapito della sicurezza sul lavoro e della stessa vita dei lavoratori. Ma nulla è cambiato. Nessun passo avanti è stato compiuto a noveda quel 30 agosto 2023 quando, nel piccolo comune del Torinese, 5 operai che stavano lavorando alla manutenzione dei binarimorti travolti da un treno in corsa che viaggiava a 160 chilometri orari. “anni che registriamo e denunciamo situazioni in cui solo il caso e molta fortunaevitato altre stragi su strade e linee ferroviarie”, attacca Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea, che da ...