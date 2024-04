Stop alle deroghe - al via le gare Il Consiglio di Stato interviene sui balneari

Stop alla deroga prevista per l'anno in corso. Serve "procedura realmente concorrenziale" Le spiagge sono una risorsa "sicuramente scarsa" e la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 deve essere rispettata, e dunque vanno disapplicate le proroghe alla fine del 2024. Per questo ...

Continua a leggere>>