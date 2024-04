Stessa età - stesso post - stesso periodo | le 15 ragazze scomparse insieme a Orlandi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Paola, Federica, Claudia. Non ci sono solo Emanuelae Mirella Gregori tra lesvanite nel nulla in quell'estate del 1983. A stringere il cerchio su quel pozzo nero che sembra aver inghiottito le altreè l'avvocato Valter Biscotti, che ha commissionato un'indagine a Neurointelligence, la società di criminologia del professor Franco Posa, il quale,alla sua collaboratrice Jessica Leone, ha stilato la lista delle 15 giovanissime, dellaetà e con caratteristiche simili alla cittadina vaticana,tra maggio e giugno del 1983 in un raggio di 5 chilometri da San Pietro. Ora quel report verrà consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae di Mirella Gregori, istituita nelle ...