Stefano De Martino - è fatta | futuro radioso per lui su Rai - tutte le novità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 aprile 2024) News tv. .De, classe 1989, è un ballerino e conduttore televisivo italiano. Nel 2009 ha preso parte come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Dopo una lunga parentesi come ballerino professionista del programma, Deha detto addio a Mediaset ed è sbarcato in Rai: ora potrebbe diventare il conduttore di un noto programma del primo canale della tv di Stato. ( dopo le foto) Leggi anche: “Con chi formerà una coppia d’oro”.De, dalla Rai le voci insistenti sul suoLeggi anche:Depaparazzato in barca con la famosa ex: “Ma sono tornati insieme?” Leggi anche: ...