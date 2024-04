Stazioni sicure - miglior progetto per Anci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Illecchese “2022“ è stato giudicato vincitore per la sezione ““ del premiozza Urbana 2023, riconoscimento patrocinato dal Ministero dell’interno dedicato al personale della polizia locale che si è particolarmente distinto in attività di servizio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Ilè un piano per lazza integrata finanziato da Regione Lombardia e coordinato, sul territorio provinciale di Lecco, dalla Prefettura di Lecco, con il Comune di Lecco ente capofila. Ha previsto servizi straordinari di controllo effettuati nelleferroviarie, in particolare in quelle sprovviste di presidi della Polizia ferroviaria, lungo le ...