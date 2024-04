(Di martedì 30 aprile 2024) Regionee Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) investiranno 41 milioni di euro per rendere più accessibili leferroviarie riqualificando e ridisegnando le aree circostanti, così da trasformare gli scali in veri e propri hub di mobilità pubblica, promuovendo l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Il protocollo prevede un riassetto e razionalizzazione dei piazzali e della viabilità di accesso, ristrutturazione e riorganizzazione dei terminal bus, potenziamento della rete ciclopedonale tra, centri storici, scuole superiori e ospedali, apertura di nuovi sottopassaggi, veloe aree dedicate alla sosta di biciclette e veicoli della sharing mobility.

(Adnkronos) – "Questa iniziativa dimostra ancora una volta l'impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per p rendere un treno. Prima l'installazione dei totem Openstage, colonnine che permettono a giovani ... Continua a leggere>>

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – “Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per p rendere un treno. Prima l’installazione dei totem Openstage, colonnine che ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Questa iniziativa dimostra ancora una volta l'impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per p rendere un treno. Prima l'installazione dei totem Openstage, colonnine che permettono a giovani ... Continua a leggere>>

stazioni più smart in lombardia - Regione lombardia e Rfi investiranno 41 milioni per rendere stazioni ferroviarie più accessibili, trasformandole in hub di mobilità sostenibile.

Continua a leggere>>

Castelveccana, il freno a mano non tiene e l'auto lo schiaccia contro il cancello di casa: morto anziano di 95 anni - La tragedia nel Varesotto. L'uomo aveva fermato il mezzo in un punto pendente, è deceduto all'istante ...

Continua a leggere>>

Berbenno di Valtellina: il Luogotenente Mauro Vivan lascia il comando della Stazione dei Carabinieri - Dopo 40 anni nelle file dell’Arma lascia oggi il servizio attivo il Luogotenente dei Carabinieri Mauro Vivan. 40 anni di servizio Classe 1965, originario della provincia di Pordenone, coniugato con du ...

Continua a leggere>>