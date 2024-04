Stagione al via tra i cantieri e tanta ruggine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) di Matteo Trapani* Laestiva è alle porte ma il nostro litorale non è pronto ad accogliere in modo decente le tante persone che si stanno già riversando in questi giorni. Nonostante gli sforzi di molti cittadini, associazioni e commercianti per renderlo vivo e vivibile, la mancanza di pianificazione della giunta Conti ha l’effetto di presentare la nostra bella costa alle porte dellaestiva come un cantiere abbandonato. Basta recarsi a Marina per vedere un accumulo disia nei lavori fatti qualche anno fa sia in quelli che ancora devono essere effettuati. Già all’inizio della scorsa consiliatura, quasi 6 anni fa avevamo chiesto all’amministrazione di investire in un piano serio di riqualificazione totale che prevedesse alberature e zone d’ombra, piazze funzionali, concertazione con associazioni di categoria ...