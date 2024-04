Sr429 - lavori a ritmo serrato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Empoli, 30 aprile 2024 – Il cantiere è stato avviato a maggio del 2023 e, da crono programma dovrebbe concludersi entro il 2026. Un cantiere impegnativo per il completamento di un’opera che sembra infinita; la variante. Un strada strategica per la viabilità toscana, che, una volta inaugurata, prenderà il nome di «Strada Regionale della Valdelsa». Ad un anno di distanza dall’avvio dell’ultimo lotto, a che punto siamo? Oggi il sopralluogo da parte della Regione è servito a monitorare lo stato di avanzamento dei. Ruspe e gru sono ora sul terzo lotto, il più grande dell’arteria di collegamento fra Empoli e Poggibonsi, che bypassa gli abitati di Certaldo e Castelfiorentino. La 429, collegando la Fi-Pi-Li con l’Autopalio, sarà un’opera infrastrutturale fondamentale per la Valdelsa e per tutta la Regione (servirà ad alleggerire il flusso ...